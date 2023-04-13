Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не превратится в «море НАТО». По его мнению, акватория должна оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.

13 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции по безопасности в Бухаресте заявил, что нужно демилитаризировать Черное море и превратить его в «море НАТО». Турция, Румыния и Болгария имеют выход к Черному морю и состоят в НАТО.

«Безусловно, мы обратили внимание. Само по себе заявление основывается на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия. Черному морю никогда не бывать "морем НАТО", это общее море»,— сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что для государств, расположенных на берегу Черного моря, акватория должна стать зоной безопасности и сотрудничества. «Причем это должна быть неделимая безопасность»,— добавил он.

О расширении НАТО в 2023 году — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Милена Костерева