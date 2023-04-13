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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что ему неизвестно, была ли встреча Путина, Пригожина и Шойгу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о возможной встрече Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Информацию о состоявшейся встрече ранее распространила американская газета The New York Times (NYT).

«Мне ничего об этом не известно»,— заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-кола, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече с участием Владимира Путина, Евгения Пригожина и Сергея Шойгу.

Как сообщала NYT со ссылкой на секретные документы Пентагона, встреча могла быть организована президентом России в феврале 2023 года для урегулирования конфликта между основателем ЧВК «Вагнер» и главой Министерства обороны. Отметим, что Евгений Пригожин этой зимой неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес высшего руководства Минобороны. В частности, он обвинял МО в отсутствии поставок боеприпасов бойцам ЧВК.

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Александр Кислов

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