В офисе Зеленского анонсировали дорожную карту новых санкций против России

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк сообщил о разработке плана по усилению санкционного давления на Россию. По его словам, план готовит международная экспертная группа под руководством главы офиса украинского президента Андрея Ермака и бывшего посла США в России Майкла Макфола.

«План будет настоящей дорожной картой для введения дальнейших санкций»,— приводятся слова господина Власюка на сайте офиса Владимира Зеленского. По его словам, ранее эта же международная рабочая группа разработала другой план санкционного давления на Россию, который «стал основой» для целого ряда введенных Западом ограничений.

Среди приоритетов санкционной политики Владислав Власюк назвал расширение ограничений против российских банков и «Росатома», а также усиление санкций против СМИ и представителей шоу-бизнеса. Кроме того, украинская сторона предлагает вводить дальнейшие ограничения для предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) и высокотехнологичных отраслей РФ, которые имеют прямое отношение к производству вооружения.

Ранее один из разработчиков плана по усилению антироссийских санкций Майкл Макфол публично предложил попавшим под ограничения бизнесменам открыто осудить российскую военную операцию и лично Владимира Путина, а также пожертвовать деньги на восстановление Украины (сумма подобного взноса должна составлять до половины состояния предпринимателя). В обмен он обещал содействие в снятии санкций.

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Александр Кислов