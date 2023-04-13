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Коммерсантъ FM
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Суд Татарстана оставил без изменения решение о депортации китайского студента за пропаганду ЛГБТ

Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение о принудительном выдворении из РФ гражданина Китая Сюй Хаояна.

Гела Гогишвили (слева) и Хаоян Сюю

Гела Гогишвили (слева) и Хаоян Сюю

Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ

Гела Гогишвили (слева) и Хаоян Сюю

Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ

Напомним, 6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в КоАП после принятия в декабре прошлого года закона о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ. Райсуд арестовал китайского гражданина на семь суток с последующим принудительным выдворением.

Сюй Хаоян родом из китайской провинции Сычуань, учится на третьем курсе Казанского федерального университета. Со своим парнем, гражданином России Гелой Гогишвили, он ведет блоги в социальных сетях (в TikTok 380 тыс. подписчиков, в YouTube — 65 тыс.). В основном пара рассказывает о своих отношениях.

Согласно решению райсуда, на YouTube-канале, который вели студенты, есть 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», которые могли увидеть несовершеннолетние. Защита заявила об отсутствии доказательств вины Сюй Хаояна и о множестве процессуальных нарушений, просила прекратить административное дело. Однако суд отклонил это требование. В результате решение о выдворении вступило в законную силу. В настоящий момент Сюй Хаоян находится в миграционном центре в Набережных Челнах. Адвокат Адель Хайдаршин сообщил «Ъ», что защита намерена обжаловать решение о депортации в кассационном порядке.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Чуть больше чем дружба».

Кирилл Антонов, Казань

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