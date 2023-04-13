Главный санитарный врач России Анна Попова разошлась с ВОЗ в оценках о завершении пандемии

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова не разделяет ожиданий насчет скорого окончания пандемии коронавируса. Так она прокомментировала сообщение Всемирной организации здравоохранения, что пандемия подходит к концу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я понимаю ожидания всех нас, что все закончится и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю. <...> Если говорить о ковиде, то разница неделя к неделе — минус 16%, снижение здесь значимое. Вместе с тем мы видим, что в Индии сейчас регистрируется рост»,— сказала госпожа Попова НТВ.

Глава Роспотребнадзора отметила, что число заболевших коронавирусом «на пике (появления нового подварианта COVID-19.— "Ъ"), к сожалению, не уменьшается». По ее словам, это связано в том числе с ростом заразности у каждого нового варианта коронавируса. За три года в России обнаружено около 600 вариантов COVID-19.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в середине марта заявил, что его организация уже в этом году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, сейчас мир находится в лучшем положении, «чем когда-либо во время пандемии».

О ситуации с коронавирусом в РФ спустя три года после объявления пандемии — в материале «Ъ» «Коронавирус ушел от иммунного ответа».

Леонид Уварчев