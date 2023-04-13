В Алтайском крае в 2023 году корью заболели 32 человека

С начала 2023 года в Алтайском крае корью заболели 32 человека, в том числе 15 взрослых и 17 детей. В регионе для борьбы с вирусным заболеванием сформировали дополнительно 56 прививочных бригад, всего их стало 222, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

В настоящее время медики региона прививают население, для этого власти закупили дополнительно вакцину - всего около 7 тыс. доз.

Волна заболеваемости корью в России была прогнозируемой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ. «Для кори пришел период цикличности, как только накапливается количество неиммунного населения, наступает волна заболевания, но эту волну мы предполагали, ровно потому, что в значительной части стран в период пандемии шло проседание иммунного календаря. Мы очень старались в Российской Федерации этот уровень сдержать, и мы его в общем-то выдержали, не у всех так получилось», - прокомментировала руководитель ведомства.

В марте стало известно, что в Томской области выявлено 13 заболевших корью – девять детей и четверо взрослых. В феврале Новосибирская область сообщила о случаях выявления кори среди населения, диагноз был подтвержден у 45 пациентов.

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Лолита Белова