В Томске впервые за последние 10 лет выявлена корь

В Томской области зарегистрировано девять случаев кори у четырех взрослых и пяти детей. Это первые случаи за последние десять лет, сообщил сегодня на аппаратном совещании губернатор Томской области Владимир Мазур. Он дал поручение департаменту здравоохранения региона обратить на инфекцию особе внимание.

«Никто не отменил и не победил COVID-19, а к сезонным простудным заболеваниям добавилась еще и корь, которой в Томской области не было с 2012 года. Ситуация под контролем, это единичные привозные случаи», – подчеркнул Владимир Мазур.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Томской сегодня превышает среднероссийский показатель (23,5) и находится на уровне 36,32 на 1 тыс. жителей, сообщил региональный Роспотребнадзор. Заболеваемость ОРВИ в регионе за последнюю неделю снизилась на 28,8%. С начала года в Томской области простудными инфекциями переболели свыше 7,5 тысячи человек.

В январе о случаях заболевания корью сообщали в Новосибирской области, всего было выявлено 45 случаев, из них 17 у детей. 19 января следственное управление СУ СК по Новосибирской области заявило о начале доследственной проверки из-за вспышки кори в Новосибирске.

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Лолита Белова