В Новосибирске выявлен новый очаг распространения кори

Вспышка вирусной инфекции выявлена по четырем адресам в Калининском районе Новосибирска, сообщает администрация района.

17 января 2023 года специалисты министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Новосибирской области во время пресс-конференции отмечали, что речь идет о повышенной заболеваемости, а не пандемии. В частности, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова подчеркнула, что эпидемиологи не расценивают текущую ситуацию с корью как вспышку. Всего на тот момент было зафиксировано 45 случаев заболеваний корью, из них 17 у детей.

В ведомстве также отмечали, что повышенная заболеваемость корью в Новосибирской области фиксируется в регионе с ноября, и вызвана она завозом возбудителя кори из среднеазиатской страны.

19 января следственное управление СУ СК по Новосибирской области заявила о начале доследственной проверки из-за вспышки кори в Новосибирске.

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Лолита Белова