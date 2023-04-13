В Новороссийске будут судить жителя, избившего подростка в маршрутке

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который ударил в маршрутке подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Конфликт произошел вечером 8 марта 2023 года. Находясь в маршрутке на улице Бирюзова и используя малозначительный повод для выяснения отношений, 43-летний мужчина не менее двух раз ударил незнакомого 16-летнего подростка кулаками в лицо. Действия мужчины остановили пассажиры.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (п.п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и изъявил желание загладить причиненный вред. Сейчас он находится под домашним арестом. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Инцидент произошел в маршрутке №34. Поводом для конфликта стало то, что подросток отказался уступить место мужчине.

Татьяна Ручкина

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