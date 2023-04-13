Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дефицит бюджета США в марте увеличился вдвое, до $378 млрд

Дефицит государственного бюджета США в марте 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с мартом прошлого года, с $192,634 млрд до $378,076 млрд. После повышения базовой ставки процентные выплаты по госдолгу выросли на 32% и составили $384 млрд.

Как следует из отчета Минфина США, доходы госбюджета в прошлом месяце сократились на 0,6%, до $313,24 млрд. Расходы увеличились на 36%, до $691,317 млрд. Объем поступлений в бюджет в текущем финансовом году, который начался 1 октября 2022 года, сократился на 3,5% и составил $2,048 трлн.

В апрельском отчете Международного валютного фонда говорилось, что государственный долг США с 2023 года ежегодно будет расти на 3 п. п. и к 2028 году превысит 135% ВВП страны. МВФ прогнозирует, что темпы роста американской экономики замедлятся с 2,1% по итогам 2022 года до 1,6% в 2023-м, в 2024-м замедление усилится — до 1,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВФ не ждет от экономики многого».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...