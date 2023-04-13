Дефицит бюджета США в марте увеличился вдвое, до $378 млрд

Дефицит государственного бюджета США в марте 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с мартом прошлого года, с $192,634 млрд до $378,076 млрд. После повышения базовой ставки процентные выплаты по госдолгу выросли на 32% и составили $384 млрд.

Как следует из отчета Минфина США, доходы госбюджета в прошлом месяце сократились на 0,6%, до $313,24 млрд. Расходы увеличились на 36%, до $691,317 млрд. Объем поступлений в бюджет в текущем финансовом году, который начался 1 октября 2022 года, сократился на 3,5% и составил $2,048 трлн.

В апрельском отчете Международного валютного фонда говорилось, что государственный долг США с 2023 года ежегодно будет расти на 3 п. п. и к 2028 году превысит 135% ВВП страны. МВФ прогнозирует, что темпы роста американской экономики замедлятся с 2,1% по итогам 2022 года до 1,6% в 2023-м, в 2024-м замедление усилится — до 1,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВФ не ждет от экономики многого».