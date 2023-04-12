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Коммерсантъ FM
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МВФ: к 2028 мировой госдолг приблизится к 100% ВВП

Уровень мирового госдолга растет повышенными темпами в сравнении с допандемийным прогнозом, указали в Международном валютном фонде (МВФ). По актуальным данным, к 2028 году показатель приблизится к 100% общемирового ВВП. Драйверами роста остаются две крупнейшие экономики мира — США и Китай.

Так, государственный долг США с 2023 ежегодно будет расти на 3 п.п. и к 2028 превысит 135% ВВП страны, прогнозируют в МВФ. Госдолг КНР, начав рост с отметки 82,4% ВПП в 2023, к 2028 достигнет 104,9% ВВП.

В собственном отчете («Налоговый мониторинг», апрель 2023) МВФ предупреждает, что риски, связанные с бесконтрольным ростом госдолга, высоки, потому снижение долговой нагрузки должно стать ключевым приоритетом, особенно для развивающихся стран.

Аналитики организации призывают национальные регуляторы укрепить механизмы кризисного управления и обратить внимание на режимы работы с проблемными финансовыми учреждениями. На последний пункт в МВФ обратили внимание в связи с недавним банковским шоком в США.

«Худший кризис из возможных — это финансовый кризис, совпавший с кризисом суверенного долга. Это то, что называется роковой петлей. И таких петель следует избегать»,— указал Reuters директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар.

Господин Гаспар добавил, что потребность в агрессивном повышении процентных ставок, которую регуляторы использовали, в частности, для борьбы с инфляцией, может ослабить (за счет сдерживания спроса) «более жесткая» налогово-бюджетная политика.

Согласно апрельскому макропрогнозу МВФ, в 2023 году темпы роста мировой экономики в 2023 году замедлятся до 2,8% (с 3,4% в 2022), в 2024 — выровняются до 3%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «МВФ не ждет от экономики многого».

Григорий Лейба

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