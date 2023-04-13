Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кремле пока не определили сроки поездки Путина в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки визита российского президента Владимира Путина в Китай пока не определены.

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, нет (понимания — "Ъ")»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

В прошлый раз Владимир Путин посетил Китай чуть больше года назад — в начале февраля 2022 года. Господин Путин провел очные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. В марте этого года Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, во время которого он пригласил господина Путина в Китай.

Подробнее о переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве — в материале «Ъ» «Пекинская шутка».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...