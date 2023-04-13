В Кремле пока не определили сроки поездки Путина в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки визита российского президента Владимира Путина в Китай пока не определены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, нет (понимания — "Ъ")»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

В прошлый раз Владимир Путин посетил Китай чуть больше года назад — в начале февраля 2022 года. Господин Путин провел очные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине. В марте этого года Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, во время которого он пригласил господина Путина в Китай.

Подробнее о переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве — в материале «Ъ» «Пекинская шутка».

Олеся Павленко