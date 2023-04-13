Грушко заявил о возросших рисках вооруженного столкновения России и НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что риск вооруженного столкновения между Россией и НАТО возрастает. По его мнению, это показывает ситуация в Балтийском регионе, который «общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества».

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества»,— сказал Александр Грушко в интервью «Известиям».

Господин Грушко заявил, что после того, как страны Балтии вступили в НАТО, альянс стал «последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности». Он дополнил, что истребители НАТО начали перехватывать российские гражданские и военные самолеты, после чего «пошло-поехало». «Мы были очень обеспокоены этим развитием событий. Кстати, эту обеспокоенность разделяли многие страны альянса»,— сказал он.

Накануне российское Минобороны сообщило, что российские средства контроля обнаружили над акваторией Балтийского моря самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. Для его сопровождения в воздух подняли российский истребитель Су-27. Немецкий «Орион» не нарушил российскую госграницу.

Олеся Павленко