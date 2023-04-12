Минторг США внес в черный список юрлица из России, Китая, Армении, Сирии и Турции

Министерство торговли США расширило список (.pdf) попавших под экспортные ограничения компаний. В него вошли юрлица из девяти стран, в том числе из России. Всего в список добавлены 32 позиции, из них 10 приходятся на Россию и 12 — на Китай.

Армения, Мальта, Сингапур, Испания, Сирия и Турция представлены одной компанией каждая, Объединенные Арабские Эмираты — двумя позициями, как и Узбекистан. «Некоторые юрлица добавляются в несколько позиций, что приводит к разнице в итоговых показателях»,— поясняет министерство. В Федеральном реестре этот документ будет опубликован 17 апреля 2023 года.

Из России под экспортные ограничения попали:

ООО «Арт Логистикс»;

Электроника ETC;

ООО «GFK Логистикс»;

«Новастрим» Лтд;

ООО «Вест-Ост»;

«Промэлектроника» и ООО «ТД Промэлектроника»;

ООО «СКС Электрон Брокер»;

«Траст Логистикс» и ООО «Траст Логистикс Груп».

Ранее сегодня, 12 апреля, в SDN-лист США попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Металлоинвест», «МегаФон», холдинг USM и несколько «дочек» «Росатома». Санкции вводятся в ответ на военную операцию.

О новых санкциях против России объявила Великобритания. В список Лондона добавлены 11 новых позиций, среди которых холдинг USM и члены семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова