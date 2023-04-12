Razer представляет магниевую геймерскую мышь Viper Mini Signature Edition

Компания Razer, специализирующаяся на выпуске игровой электроники, представила Viper Mini Signature Edition — облегченную геймерскую мышь, выполненную из магниевого сплава.

Особенностью новинки, за основу которой была взята модель Razer Viper Mini, стал корпус. Вместо цельного корпуса аксессуар выполнен в формате «экзоскелета», отлитого из магниевого сплава под давлением. Конструкция в сочетании с материалом позволила снизить массу до 49 г.

Оснащение Viper Mini Signature Edition включает оптический датчик Razer Focus Pro 30K, оптические переключатели мыши Razer Gen-3, рассчитанные на 90 млн нажатий, и беспроводное подключение HyperPolling Wireless с частотой опроса 4 тыс. Гц. Технология быстрой зарядки позволяет менее чем за 90 минут полностью зарядить батарею мыши, автономность которой составляет до 60 часов

Максим Вершинин