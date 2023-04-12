Владелец закрытых баров на улице Ломоносова в Петербурге заявил о готовности сотрудничать с органами

Бенефициары питейных заведений на улицах Ломоносова и Думской, закрытых и опечатанных Следственным комитетом за последние недели в рамках уголовных дел о нарушении правил сбыта алкоголя, готовы сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы возобновить работу как можно скорее. Об этом заявил директор «Феодальной сети баров» Глеб Докучаев в публичном обращении.

«Два месяца подряд полиция и ОМОН блокируют работу баров, не предъявляя никаких законных претензий. Мы готовы встречаться, обсуждать, выполнять требования»,— говорится в обращении (цитата по «Фонтанке»).

Господин Докучаев отмечает, что все его заведения работают в правовом поле, имеют лицензии и сотрудничают с полицией в вопросах наведения порядка на прилегающих улицах. Закрытие же баров приносит большие убытки владельцам и снижают налоговые поступления в городской бюджет.

«Нас можно не любить, можно не быть нашем гостем, не слушать музыку и не отмечать дни рождения и праздники в наших стенах, но разве ваши личные предпочтения стоят выше Конституции, Уголовного кодекса и закона о полиции?»— добавил господин Докучаев.

Напомним, в конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров. Заведения признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков (ст. 151 УК РФ). В ночь с 7 на 8 апреля СКР закрыл оставшиеся 13 заведений, продолжавших работу.

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