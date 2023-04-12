178 свиней погибли в результате обстрела белгородского свинокомплекса

Группа компаний «Агро-Белогорье» раскрыла обстоятельства вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны Украины территории ООО «Борисовский свинокомплекс». Как рассказали «Ъ» в пресс-службе ГК, никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал, но погибли 178 животных.

Обстрелу подверглась площадка «Цаповка-1», расположенная в одноименном селе Борисовского района. По данным ГК, повреждения получили стены трех корпусов, кровля, станочное и техническое оборудование. «Сотрудники группы компаний совместно с подрядными организациями устраняют последствия обстрела для продолжения работы свинокомплекса в штатном режиме»,— отметили в компании.

Это уже не первое повреждение сельхозпредприятия от обстрела со стороны Украины. Так, в конце марта 20 коров погибли при обстреле брянского фермерского хозяйства.

Белгородская область подвергается обстрелам почти ежедневно. Сегодня, 12 апреля, снаряды упали в двух селах, пострадали пять домов и один человек, получивший легкую контузию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж