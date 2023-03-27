20 коров погибли при обстреле брянского фермерского хозяйства

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничных территорий региона. На этот раз снаряды упали в приграничном селе Кистер Погарского района, где пострадало фермерское хозяйство.

«Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников»,— написал губернатор. Для устранения последствий обстрела на месте работают оперативные службы.

Ранее сегодня, 27 марта, было обстреляно село Графовка в соседней Белгородской области. Пострадавших от падения снарядов там не было, но повреждения получили три дома.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Попыткам нападения помимо населенных пунктов подвергается проходящий через Брянскую область нефтепровод «Дружба».

Сергей Толмачев, Воронеж