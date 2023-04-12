Глава Евросовета: страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к «автономии» от США

Все больше лидеров стран Европы поддерживают стремление президента Франции Эмманюэля Макрона к «стратегической автономии» от США, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Кто конкретно поддерживает позицию Парижа, он не уточнил, но сказал, что по сравнению с тем, что было несколько лет назад, сейчас «произошел скачок вперед в отношении стратегической автономии» европейских стран.

«В вопросе отношений с Соединенными Штатами ясно, что для членов Евросовета могут быть нюансы и чувствительные темы. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить так же, как Эмманюэль Макрон… Я думаю, что довольно многие думают, как Эмманюэль Макрон»,— сказал господин Мишель французскому телешоу La Faute l’Europe (цитата по Politico).

9 апреля президент Франции во время визита в Китай заявил, что, по его мнению, Европе не стоит участвовать в конфликте США и КНР по вопросу Тайваня. По его словам, приоритет стран Евросоюза (ЕС) заключается не в том, чтобы адаптироваться к повестке дня других стран во всех регионах мира, а в том, чтобы следовать своим интересам. Он также сказал, что ЕС не должен быть «ведомым США» в вопросах обороны и энергетики. В Сенате США после этого пригрозили оставить Европу «самостоятельно разбираться с Украиной».

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Франции пролетел на третьей суперсиле».

Лаура Кеффер