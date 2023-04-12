Началось строительство «Технопарка Н2О» в Дзержинске

Строительство «Технопарка Н2О» стартовало на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства региона. Общая стоимость проекта составит 1,45 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Технопарк планируют построить в 2023-2024 годах с привлечением кредита Сбербанка. Возвращать средства Нижегородская область намерена до конца 2031 года.

На территории технопарка построят лабораторный комплекс, центр коллективного пользования оборудованием, включая центры 3D-прототипирования, термопластавтоматов и разрывных испытательных машин, офисы и комнаты для переговоров. Общая площадь помещений составит 7,5 тыс. кв. м, площадь технопарка – около 1,3 га.

В областном правительстве рассчитывают, что создание технопарка позволит привлечь новых крупных инвесторов в ОЭЗ «Кулибин».

Анастасия Еремина