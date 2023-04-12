Работа информсистемы таможни на Юге и Северном Кавказе восстановлена

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о восстановлении работоспособности единой информационной системы таможни на Юге и Северном Кавказе. Ранее сегодня были устранены сбои в работе системы таможенных органов на Дальнем Востоке.

«Центры электронного декларирования возобновили работу. Авторегистрация и автовыпуск функционируют. Таможенные операции в пунктах пропуска совершаются в электронном виде и частично на бумаге. Во всех таможнях работают "горячие линии". Возникающие вопросы оперативно решаются в рабочем порядке»,— говорится в сообщении.

По данным ФТС на 8:00 мск, Северо-Кавказское таможенное управление зарегистрировало 70 деклараций на товары, выпустило — 48. В Южном таможенном управлении зарегистрировано 315 деклараций на товары, выпущено — 319. «Это соответствует средним показателям работы»,— отметили в ведомстве.

О сбоях в системах ФТС сообщила 10 апреля. Процедуры таможенного оформления в России были остановлены. Из-за сбоя транспортные средства с грузом — вне зависимости от способа транспортировки — не въезжали в страну и не выезжали из нее. По данным службы, сбои были вызваны кибератакой.

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