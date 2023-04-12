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Коммерсантъ FM
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Сбой в работе таможни на Дальнем Востоке устранен

Работоспособность единой информационной системы таможни на Дальнем Востоке «практически полностью восстановлена», сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). По данным ведомства, центры электронного декларирования возобновили свою работу, «авторегистрация и автовыпуск функционируют».

Таможенные операции в пунктах пропуска снова проводятся в электронном виде. «На 8:00 мск 12 апреля в ДВТУ зарегистрировано 1057 деклараций на товары, выпущено — 729. Это превышает средние показатели работы»,— говорится в сообщении ФТС в Telegram.

Сбой в IT-системах ФТС, вызванный, по данным службы, кибератакой, на два дня остановил процедуры таможенного оформления в России. Из-за сбоя транспортные средства с грузом — вне зависимости от способа транспортировки — не въезжали в страну и не выезжали из нее. В ФТС называли причиной сбоя кибератаку.

Подробности — в материале «Ъ» «Можно таможно, но долго».

Лаура Кеффер

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