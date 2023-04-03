«СЗ ККПД-Инвест» распланирует 216,8 га рядом с Ростовским морем

Компания ООО «СЗ ККПД-Инвест» получила разрешение на подготовку проекта планировки территории площадью 216,8 га рядом с Ростовским морем. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Согласно документу, компания распланирует территорию в границах ул. 3-я Лазерная – граница зоны городских лесов и особо охраняемых территорий – административная граница городского округа «Город Ростов-на-Дону» – пер. 1-й Резной. На подготовку проекта у компании есть год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ ККПД-Инвест» зарегистрирована в Ростове 16 лет назад и принадлежит московской АО «УК Энергосфера», которая в свою очередь, является дочерней структурой «Интеко». Компания известна как один из застройщиков района Левенцовка.

Анастасия Назарова