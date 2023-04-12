ТАСС: МВД будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян и направлять сведения в ФСБ

МВД России уполномочат проводить проверки в отношении россиян, которые после отказа от паспорта Украины «все еще пользуются правами гражданина этого государства». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа президента. Заключение по итогам проверки направят самому гражданину и ФСБ.

Согласно документу, основанием для проверки будут выявленные МВД факты нарушений или информация о них от госорганов. Срок проведения проверки не должен превышать три месяца. Проводить ее будет территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины.

«В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины»,— сказано в проекте.

В декабре 2022 года Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями присоединенных к РФ регионов. При подаче нужно предоставить документ, удостоверяющий гражданство ДНР, ЛНР или Украины, и документ с регистрацией по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В марте президент РФ подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления о выходе из него в МВД. Закон устанавливает, что подавший заявление не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В противном случае выход из украинского гражданства считается недействительным.

Лаура Кеффер