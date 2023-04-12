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Коммерсантъ FM
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Росавиация поддержала идею Минобороны бронировать места в самолетах для участников спецоперации

Росавиация одобряет идею Минобороны о бронировании мест в самолетах для участников военной операции на Украине, сообщила «РИА Новости» представитель ведомства. В Росавиации считают, что это послужит «существенным вкладом авиабизнеса» в поддержку военных действий.

По данным «Известий», Минобороны попросило авиакомпании бронировать по пять-шесть мест на рейсах в летний сезон 2023 года для перевозки участников военной операции в отпуск. Бронь будет сниматься за 12 часов до вылета. Росавиация запросила информацию о номерах рейсов и маршрутах, на которых авиакомпании смогут предоставить бронь. Кроме того, перевозчики должны на постоянной основе контролировать наличие и стоимость билетов для участников военной операции и обеспечивать их быстрое оформление.

Ведомство также просило авиакомпании организовать работу с военными в приоритетном порядке и уделить особое внимание тем, кто следует на лечение или возвращается после него. Источник «Известий» в Минобороны утверждает, что сейчас из-за повышенного спроса приходится покупать авиабилеты за несколько недель или месяцев до начала отпуска, из-за чего военные не могут забронировать билеты «на подходящие для них рейсы». Несколько источников в авиакомпаниях сказали изданию, что перевозчики готовы бронировать места, но боятся лишиться части выручки, если военные будут пропускать рейсы.

«В текущих условиях считаем, что помощь авиакомпаний в организации перевозок данной категории пассажиров будет существенным вкладом авиабизнеса в поддержку проводимой СВО»,— сказала представитель Росавиации.

В феврале Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил ввести регулярный отпуск для всех участников военной операции на Украине, в том числе мобилизованных. По поручению президента отпуск должен предоставляться раз в полгода на 14 дней, причем без учета времени на дорогу.

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