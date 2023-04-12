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Коммерсантъ FM
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Мэтью Миллер стал новым официальным представителем Госдепартамента США вместо Неда Прайса

На пост официального представителя Госдепартамента США назначен Мэтью Миллер. Соответствующее заявление госссекретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента.

Ранее господин Миллер работал в Совете национальной безопасности США, где руководил информационно-разъяснительной работой и коммуникациями по Украине. До этого он занимал должность директора Управления по связям с общественностью в Минюсте США и был представителем генпрокурора США Эрика Холдера.

Прошлый представитель Госдепартамента Нед Прайс ушел в отставку 17 марта. Господин Прайс получил новую должность, на которой он отвечает за политические и административные функции ведомства. Его заместитель Ведант Патель выполнял обязанности пресс-секретаря Госдепартамента до назначения Мэтью Миллера.

Олеся Павленко

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