Поддержанные лопасти

Правительство Ульяновской области окажет поддержку новому заводу по производству лопастей для ветрогенераторов, проект которого начинает реализовывать «Рос­атом» на площадях, с которых ранее ушла датская компания «Вестас». Дивизион «Росатома» «Юматекс» намерен инвестировать в новое производство более 2 млрд руб. Реализовывать проект будет компания, зарегистрированная в Ульяновске, где наряду с «Юматексом» будет еще один соинвестор, название которого пока не раскрывается. В правительстве региона намерены придать проекту статус особо значимого в целях обеспечения налоговых льгот на период инвестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Росатом» сделает лопасти ветро­энергетических установок полностью российскими

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ «Росатом» сделает лопасти ветро­энергетических установок полностью российскими

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратное совещание) глава региона Алексей Русских отметил, что Ульяновская область постоянно развивает свои компетенции в сфере композитных материалов и «остается в этой сфере передовым регионом», «и это привлекает новых партнеров». Губернатор сообщил, что в регионе «откроется новое отечественное производство лопастей для ветрогенераторов госкорпорации „Рос­атом“». Он отметил, что инвестором выступит дочерняя структура «Росатома» — компания «Юматекс», крупнейший российский производитель композитных материалов в России, будет создано порядка 350 рабочих мест, инвестиции составят более 2 млрд руб. Алексей Русских поручил первому зампреду облправительства Марине Алексеевой «обеспечить всю необходимую помощь, которая будет нужна для организации ­производства».

Как ранее сообщал «Ъ», о том, что «Росатом» начнет производить лопасти для ветрогенераторов в Ульяновской области, сказал 28 марта на форуме «Композиты без границ» глава госкорпорации Алексей Лихачев. Новое производство разместится на площадях, где ранее находился завод по производству лопастей датской компании «Вестас», которая арендовала свободную территорию АО «Аэрокомпозит». Завод по производству композитных лопастей для ветрогенераторов «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (ООО, принадлежит датской публичной компании «Вестас мэньюфэкчуринг А/С») был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, проектная мощность составляла 250–300 лопастей в год (каждая лопасть — длиной 62 метра). В начале апреля 2022 года «Вестас» заявил об уходе из России, в конце июля 2022 года завод был полностью закрыт и законсервирован, все сотрудники были уволены. В октябре прошлого года Минпромторг РФ сообщил, что «прорабатывается вопрос сохранения производственной площадки», и уже есть интересанты на нее.

В настоящее время «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» находится в стадии ликвидации, и до ее окончания оборудование завода остается в собственности компании. Кроме того, арбитражный суд Москвы рассматривает два иска в отношении «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» — Минпромторга РФ о взыскании задолженности в размере 69 млн руб. в рамках расторжения ранее подписанного и невыполненного специнвестконтракта (разбирательство назначено на 17 мая) и правительства Ульяновской области в лице губернатора о расторжении СПИК и взыскании 393 млн руб. недовыплаченных налогов (стороны заявили об утверждении мирового соглашения, по условиям которого контракт расторгается, а спорная сумма уплачивается ответчиком до 01.05.23, рассмотрение дела по существу назначено на 17 ­апреля).

• АО «Юматекс» входит в состав госкорпорации «Росатом», занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна. Зарегистрировано в апреле 2008 года, уставный капитал 11,361 млрд руб. 100% акций принадлежит АО «Техснабэкспорт», владельцем которого является АО «Атомный энергопромышленный комплекс».

Как отмечают в «Юматексе», новый завод по производству лопастей начнет серийное производство в 2025 году. Наиболее вероятно, будет использоваться ранее разработанная в «Юматекс» технология производства лопастей для собственных проектов строительства ветроэлектростанций (ВЭС) с длиной лопастей ветрогенераторов 51 метр. Предполагается, что предприятие будет ежегодно для собственных нужд (компания «НоваВинд», входящая в «Росатом», строит ряд ВЭС в Ставропольском крае) выпускать по 360–380 лопастей.

По словам гендиректора Корпорации развития Ульяновской области (АО, 100% в собственности региона, занимается инвестициями) Сергея Васина, «Юматексу» нет необходимости получать оборудование «Вестаса» в свою собственность, «и пока рассматривается вариант, что будет покупка нового оборудования». «Этот проект, по сути, никак не связан с „Вестасом“ и к нему никакого отношения не имеет, разве что работавшим ранее на „Вестас“ специалистам будет предложено перейти на работу в это новое производство»,— заметил господин Васин.

Представители «Юматекса» от комментариев воздержались.

Первый вице-премьер Марина Алексеева сказала «Ъ», что правительство региона обязательно окажет поддержку будущему новому предприятию: «Ему будет дан статус или особо значимого инвестпроекта, или регионального инвестпроекта с соответствующими налоговыми льготами на инвестиционной фазе, кроме того, областное правительство окажет проекту помощь в наборе персонала». Госпожа Алексеева также пояснила, что реализовывать проект будет новая компания, зарегистрированная в Ульяновске, в учредителях которой будет как «Юматекс», так и еще один инвестор, название которого пока не раскрывается (в настоящее время обсуждается вопрос о долях участия соинвесторов в будущей компании). Сейчас, по словам Марины Алексеевой, «идет поиск контрагентов по ресурсной составляющей, поставщиков препрегов, клеев, смол и так далее». «В руководство новой компании войдут топ-менеджеры, ранее работавшие в „Вестасе“, по сути, все компетенции „Вестаса“ будут сохранены, просто они будут заново собраны воедино. Главное, что все решения на самом высоком уровне приняты, этапы принципиальных решений пройдены, и дальше, думаю, все пойдет быстро»,— сказала вице-премьер. Она также заметила, что определенный интерес инвестора к оборудованию, принадлежащему «Вестасу», все же есть, «а остальное будет зависеть, насколько владелец будет готов его продавать, хотя все равно его больше никуда деть невозможно». «Но насколько знаю, „Юматекс“ не планирует реализовывать проект с основной опорой на оборудование „Вестаса“, у него есть альтернативные варианты»,— пояснила Марина Алексеева.

Сергей Титов, Ульяновск