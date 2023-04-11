Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770. 4 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255. 5 (4). Даниил Медведев — 5150. 6 (6). Андрей Рублев (оба — Россия) — 3470. 7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450. 8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345. 9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3335. 10 (10). Тейлор Фриц — 3065. 11 (15). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 2870. 12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855. 13 (12. Хуберт Хуркач (Польша) — 2750. 14 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2735. 15 (14). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2410. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2185. 18 (18). Томми Пол (США) — 2070. 19 (19). Алекс Де Минор (Австралия) — 2050. 20 (20). Борна Чорич (Хорватия) —1890.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8975 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6891. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735. 4 (5). Унс Джабир (Тунис) — 5031. 5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2870. 12 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2443. 13 (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2360. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2276. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2246. 16 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2237. 17 (16). Каролина Плишкова (Чехия) — 2210. 18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2100. 19 (19). Магда Линетт (Польша) — 1810. 20 (20). Мартина Тревизан (Италия) — 1778… 24 (25). Анастасия Потапова — 1679… 44 (46). Варвара Грачева — 1179… 62 (70). Анна Калинская — 900… 63 (63). Анна Блинкова — 900… 88 (95). Диана Шнайдер — 735… 92 (90). Камилла Рахимова (все — Россия) — 712.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.