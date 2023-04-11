ФСИН отказалась от идеи обязать правозащитников уведомлять о проверках СИЗО за 48 часов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила убрать из приказа о новом порядке посещения «мест принудительного содержания» норму, обязывающую членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК) за 48 часов до посещения СИЗО уведомлять об этом сотрудников ведомства, сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на слова замминистра юстиции Всеволода Вуколова.

«Минюст России настаивал на исключении положения, которое устанавливает срок уведомления ФСИН России о посещении членами ОНК мест принудительного содержания»,— заявил господин Вуколов. В министерстве приветствуют решение ФСИН убрать из проекта приказа соответствующую норму, говорится в пресс-релизе.

Замминистра сообщил, что вопрос об исключении данного положения обсуждался на встрече с представителями ФСИН, Общественной палаты и ОНК. «Все согласились с тем, что общественные наблюдательные комиссии должны иметь возможность оперативно реагировать на запросы и посещать учреждения уголовно-исполнительной системы»,— заключил господин Вуколов.

ФСИН опубликовала проект приказа в начале апреля. Публикация этого документа вызвала демарш ряда официальных правозащитников. Глава ОНК Москвы Георгий Волков сказал, что более 50 членов региональных комиссий выступили против нового порядка, а часть из них заявили о желании публично сложить полномочия в случае его утверждения. По действующему законодательству, правозащитники могут сразу приехать с проверкой по срочному обращению, например, о пытках.

Подробнее — в материале «Тюрьмы ограждают от правозащитников».

Эрдни Кагалтынов