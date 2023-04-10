В Краснодаре на Радоницу организуют дополнительные автобусные маршруты

Новые маршруты общественного транспорта организуют в Краснодаре ко Дню поминовения усопших (Радонице). Такое поручение дал глава города Евгений Наумов в ходе аппаратного совещания.

Кроме того, на городских кладбищах наведут санитарный порядок и обновят подъездные пути к ним.

«Мы обеспечиваем комфорт не только для жителей города, но и для наших гостей, которые приедут на территории городских кладбищ помянуть родных и близких»,— сказал господин Наумов.

В Краснодарском крае 25 апреля объявили нерабочим днем в связи с празднованием Радоницы.

Наталья Решетняк

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