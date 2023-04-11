Работу общественного транспорта в Сочи продлят на Пасху

Работу общественного транспорта продлят в Сочи в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Власти увеличат и количество маршрутов в Лазаревском районе. Автобусы № 38, 87, 48, 43, 95, 83, 92, 556 и 560 будут курсировать до трех ночи.

Праздничные богослужения состоятся во всех сочинских приходах. Трансляцию пасхальной службы в прямом эфире организуют в соборе Михаила Архангела и храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». На территории храмовых комплексов будут размещены экраны. Кроме того, в большинстве приходов организуют аудиотрансляцию служб.

В субботу и воскресенье христиане смогут освятить куличи.

Для обеспечения правопорядка привлекут 300 сотрудников полиции, Росгвардии и казачества.

Олег Исаев

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