В Ростовской области назначили и. о. главы управления судебного департамента на место арестованного

Исполняющей обязанности начальника управления судебного департамента Ростовской области назначена Оксана Завгородняя, сообщила пресс-служба управления. Бывший руководитель Андрей Рощевский находится под арестом.

Согласно информации, размещенной на сайте управления, Оксана Завгородняя работает заместителем начальника с 2019 года. С 1998 по 2013 год она трудилась в отделе по правовому, информационному и статистическому обеспечению деятельности судов. Прошла путь от специалиста до руководителя подразделения. В 2008 году окончила Российскую академию правосудия, а в 2013-м ушла работать в Ростовский областной суд. В 2014 году вернулась в управление судебного департамента. Имеет классный чин «советник юстиции 2-го класса».

Как ранее писал «Ъ», прежний руководитель управления Андрей Рощевский был арестован Басманным судом Москвы на два месяца по подозрению в коррупции. Правоохранительные органы также проводили следственные мероприятия в отношении председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая после этого ушла в отставку.

Андрей Рощевский, Елена Золотарева и председатель совета судей — заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна Юрова, по информации ряда источников, являются фигурантами в деле о получении взяток и мошенничестве среди судей региона. Как сообщили «Ъ» в областном совете судей, Татьяна Юрова продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Подробнее об отставке председателя Ростовского облсуда и связанных с этим событиях «Ъ» писал в материале «Ростовских судей тоже судят».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону