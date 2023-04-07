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Начальник судебного департамента Ростовской области заключен под стражу

Басманный суд Москвы 5 апреля избрал меру пресечения начальнику судебного департамента Ростовской области Андрею Рощевскому. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Заключение Андрея Рощевского на два месяца связано с расследованием в отношении представителей судебной системы Ростовской области. Ранее сообщалось, что 3 апреля следственные мероприятия проводились в отношении председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Против последней якобы также возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По последней информации, Елена Золотарева подала прошение об уходе в отставку, которое удовлетворила Высшая квалификационная коллегия судей. Обязанности председателя областного суда исполняет Фарида Калюжная.

Анастасия Назарова

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