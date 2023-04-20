На китайские авто уже появились скидки

Дефицит автомобилей в России сейчас наблюдается в трех сегментах: седаны масс-сегмента, премиальный сегмент, легковой коммерческий транспорт. Динамика на текущий момент положительная за счет появления новых брендов, таких как Kaiyi, Voyah, Sollers. Основной вопрос сейчас в расширении модельного ряда и «ценовой вилки» — чем больше на рынке будет альтернатив, тем доступнее решение будет для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг» Денис Кокорышкин

Эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг» Денис Кокорышкин



Запасы тех автомобилей, которые были произведены или официально поставлены на российский рынок, подходят к концу. Открытые источники сообщают о запасах на два-три месяца, при этом мы наблюдаем омниканальный подход к пополнению стоков путем ввоза авто по параллельному импорту. Но спрос сейчас превышает предложение — предложения на рынке в нужном объеме не наблюдается.

Рынок сам регулирует ценообразование, это видно на примере корейских и японских производителей, где спрос превышает предложение и конкретная модель оказывается в дефиците, а потому предлагается по более высокой цене. Именно здесь и нужно наполнение рынка альтернативами, которые будут поддерживать баланс, удерживая бизнес от дополнительных «накруток». В каких-то случаях покупка доступна только в кредит или лизинг, в каких-то — достаточно оплатить автомобиль, но «с допами». При этом сроки ожидания могут варьироваться от двух недель до шести месяцев.

Стоит ожидать, что в этом году дефицит авто на нашем рынке будет гораздо меньшим за счет расширения альтернативных предложений, оптимизации логистических и производственных цепочек. Уже сейчас ощутимые скидки можно наблюдать на китайские марки при покупке, например, автомобиля в лизинг. В этом случае скидки могут доходить до 20% и выше.

Денис Кокорышкин, эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг»