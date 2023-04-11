Аксенов заявил о готовности Крыма к украинскому контрнаступлению

Крым готов к контрнаступлению Украины, никакой катастрофы не будет, заверил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, вооруженные силы РФ выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее иностранные информагентства сообщали о том, что Украина готовит 40 тыс. новобранцев для контрнаступления, называя Луганск и Запорожье основными направлениями контрнаступления. Однако по информации CNN, Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона.
В марте глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские вооруженные силы могут взять Крым за пять-семь месяцев.