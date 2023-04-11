Аксенов заявил о готовности Крыма к украинскому контрнаступлению

Крым готов к контрнаступлению Украины, никакой катастрофы не будет, заверил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, вооруженные силы РФ выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, сил более чем достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее иностранные информагентства сообщали о том, что Украина готовит 40 тыс. новобранцев для контрнаступления, называя Луганск и Запорожье основными направлениями контрнаступления. Однако по информации CNN, Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона.

В марте глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские вооруженные силы могут взять Крым за пять-семь месяцев.

Александр Дремлюгин, Симферополь