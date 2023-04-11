Госдума перенесла второе чтение законопроекта о гражданстве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил перенести рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта «О гражданстве». По его словам, нужно решить вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии. На какую дату перенесли рассмотрение, он не уточнил.

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«Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты»,— сказал «РИА Новости» господин Калашников.

Проект закона был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года. Он расширяет полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ, а также вводит институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решения о приеме в гражданство. Ко второму чтению число статей УК, приговор по которым может стать основанием для прекращения приобретенного гражданства, увеличили с 35 до 94. Среди них — дискредитация армии, призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа.

Подробности — в материале «Ъ» «Поправки на злобу дня».

Лаура Кеффер