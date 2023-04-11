Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума перенесла второе чтение законопроекта о гражданстве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил перенести рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта «О гражданстве». По его словам, нужно решить вопрос по принятию в гражданство иностранцев, которые служат в армии. На какую дату перенесли рассмотрение, он не уточнил.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трех до года. Видимо, его еще рассмотрим, пока без даты»,— сказал «РИА Новости» господин Калашников.

Проект закона был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года. Он расширяет полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ, а также вводит институт прекращения гражданства РФ вместо отмены решения о приеме в гражданство. Ко второму чтению число статей УК, приговор по которым может стать основанием для прекращения приобретенного гражданства, увеличили с 35 до 94. Среди них — дискредитация армии, призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа.

Подробности — в материале «Ъ» «Поправки на злобу дня».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...