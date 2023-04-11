«Форум гражданского общества Россия—ЕС» признан нежелательным в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность германской неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия--ЕС». Как утверждает ведомство, целью ее работы, в частности, является «дискредитация руководства Российской Федерации».

«Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России»,— говорится в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что «Форум гражданского общества Россия—ЕС» реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары для дискредитации руководства РФ. В сообщении говорится, что организация сотрудничает с людьми, которые признаны в России иностранными агентами, а также с организациями, которые были признаны нежелательными ранее.

«Форум гражданского общества Россия—ЕС» — это сеть неправительственных организаций из РФ и ЕС, созданная по инициативе граждан в марте 2011 года. На сайте организации подчеркивается, что она «независима от какого-либо правительства, политических партий и компаний». Форум насчитывает 180 участников. Согласно информации на сайте, деятельность форума направлена на содействие интеграции России и ЕС на основе общих ценностей, таких как верховенство права, права человека и социальная справедливость.

«Форум гражданского общества Россия—ЕС» стал 80-й организацией, которая признана нежелательной на территории России. 31 марта Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Свободный университет».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Свободный университет" сочли нежелательным».