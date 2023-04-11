Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Форум гражданского общества Россия—ЕС» признан нежелательным в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность германской неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия--ЕС». Как утверждает ведомство, целью ее работы, в частности, является «дискредитация руководства Российской Федерации».

«Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в РФ внутренних процессах, установление контактов с российскими "политическими эмигрантами" в целях их использования в ущерб интересам России»,— говорится в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что «Форум гражданского общества Россия—ЕС» реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары для дискредитации руководства РФ. В сообщении говорится, что организация сотрудничает с людьми, которые признаны в России иностранными агентами, а также с организациями, которые были признаны нежелательными ранее.

«Форум гражданского общества Россия—ЕС» — это сеть неправительственных организаций из РФ и ЕС, созданная по инициативе граждан в марте 2011 года. На сайте организации подчеркивается, что она «независима от какого-либо правительства, политических партий и компаний». Форум насчитывает 180 участников. Согласно информации на сайте, деятельность форума направлена на содействие интеграции России и ЕС на основе общих ценностей, таких как верховенство права, права человека и социальная справедливость.

«Форум гражданского общества Россия—ЕС» стал 80-й организацией, которая признана нежелательной на территории России. 31 марта Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Свободный университет».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Свободный университет" сочли нежелательным».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...