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Коммерсантъ FM
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Первый офис Сбербанка в Крыму откроется в Симферополе

Сбербанк откроет свой первый офис в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя. Модульную конструкцию установят в течение нескольких месяцев около музыкального театра»,— написал в Telegram губернатор. Он также отметил, что в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики.

Ранее головной офис «Сбера» в Крыму планировали построить в сквере имени Тренева в центре Симферополя, однако это вызвало большую волну негатива со стороны местных жителей, и власти региона пообещали подобрать другую площадку для финансового учреждения.

Напомним, Сбербанк объявил о выходе на рынок Крыма в январе. На данный момент в регионе функционирует 30 стационарных банкоматов кредитной организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сберегательный Крым».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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