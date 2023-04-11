Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в Silicon Valley Bank

Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta принял решение об увольнении с поста генерального директора Магнуса Биллинга с немедленным вступлением этого решения в силу. Этому предшествовала внутренняя проверка по факту убытков в размере $1,87 млрд из-за вложений в американские банки First Republic Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Господина Биллинга временно заменит заместитель гендиректора Катарина Торслунд, пока совет директоров Alecta подберет кандидатуру нового гендиректора.

Американские банки Silicon Valley Bank и Signature Bank, специализировавшиеся на кредитовании стартапов, обанкротились один за другим в начале марта. А First Republic Bank, занимающийся ипотечным кредитованием, попал в число американских банков с серьезными финансовыми проблемами, которые возникли после банкротств SVB и Signature Bank. В результате серьезные трудности возникли у всех инвесторов, вкладывавшихся в эти три финансовые организации. В числе таких инвесторов был и пенсионный фонд Alecta. Как отмечается в заявлении фонда, «понесенные убытки серьезно подорвали доверие к управлению активами, которое осуществляет Alecta». Поэтому совет директоров решил, что необходимо новое руководство, которое «проведет необходимые изменения в управлении активами и восстановит утраченное доверие». В руководстве Alecta подчеркнули, что понесенные фондом убытки не скажутся на сбережениях клиентов.

Алена Миклашевская