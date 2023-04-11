Два ярославских депутата решили покинуть КПРФ

Депутаты Заволжского сельского поселения Ярославского района Татьяна Шамина и Сергей Волков объявили о выходе из КПРФ. Свой пост они опубликовали в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Волков и Татьяна Шамина

Фото: vk.com / Общественники Сергей Волков и Татьяна Шамина

Фото: vk.com / Общественники

Как рассказала «Ъ-Ярославль» Татьяна Шамина, работать в партии она начала с осени 2018 года, а в 2019 году вступила в КПРФ.

«С КПРФ нас связывают годы активной, интересной и плодотворной работы. За это время удалось многое сделать и многого добиться в интересах наших граждан. Благодаря избирателям и партийной поддержке мы стали депутатами муниципального совета Заволжского сельского поселения. Этот опыт останется с нами на всю жизнь, за что благодарны. Партия стала настоящей школой политической борьбы, а первый секретарь ярославского областного комитета КПРФ Александр Васильевич Воробьев - примером истинного служения дела и образцом для подражания», — отмечается в заявлении депутатов.

По словам Татьяны Шаминой обстановка в партии изменилась после смерти первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева. Положение в областной парторганизации депутат назвала нездоровым.

«Мы начали постоянно чувствовать препятствия, а последнее время - и откровенное противодействие в работе со стороны секретаря по агитационно- пропагандистской работе. Обстановка становилась все более нервозной. Партийный коллектив рушился на глазах»,— отмечают депутаты в своем заявлении.

Потому Татьяна Шамина и Сергей Волков приняли решение о выходе из рядов КПРФ. Свою общественную деятельность в Ярославском районе они намерены продолжить. Депутатами муниципального совета поселения оба останутся, так как избирались не по партийным спискам. Татьяна Шамина также понимает, что, скорее всего, перестанет быть помощником депутата Ярославской областной думы от КПРФ. Также депутат не исключила возможного сотрудничества с другой партией.

Андрей Иванов