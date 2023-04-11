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Коммерсантъ FM
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ЦБ констатировал невозможность полностью отказаться от доллара во внешней торговле

Полностью уйти от использования долларов США и евро в России не получится без перевода импортных контрактов на расчеты в рублях или валютах дружественных стран. При этом в текущих условиях доллар США и евро нередко являются предпочтительными валютами для экспортеров из дружественных стран, сообщает ЦБ РФ в обзоре (.pdf) российского финансового сектора и финансовых инструментов.

«В силу того что по-прежнему значительная часть импортных контрактов заключена с поставщиками из недружественных государств, определенный объем валютных ресурсов на внутреннем рынке останется необходимым, а перевод расчетов в дружественные валюты будет зависеть от готовности и желания иностранных контрагентов российских компаний»,— говорится в обзоре.

В Банке России считают, что потребность РФ в валюте из недружественных стран будет сохраняться. Снижения можно ожидать только в средне- и долгосрочной перспективе при развитии импортозамещения, подчеркнули в ЦБ.

Если на валютном рынке будет снижаться объем недружественной валюты, доступный для покупки импортерам за рубли, то недостающий объем может быть восполнен через покупки долларов и евро за юани, отметили в ЦБ.

Переориентация на расчеты в юанях может увеличить риски прохождения платежей и будет зависеть от готовности банков Китая наращивать операции с российскими участниками на фоне опасности вторичных санкций. Это может привести к удорожанию импорта, сообщили в ЦБ.

По мнению регулятора, снижению валютных рисков могла бы способствовать диверсификация экспорта и российской экономики в целом. В ЦБ считают, что это потребует, в частности, серьезных институциональных реформ и снижения давления на бизнес через разрушение регуляторных и административных барьеров.

В марте Банк России сообщал, что доля расчетов по экспорту в валютах недружественных стран (в основном в долларах и евро) сократилась с 87% в начале 2022 года до 48% в конце. При этом доля юаня в экспортных расчетах, не превышавшая 0,5% в январе 2022 года, к декабрю увеличилась до 16%.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что США совершают огромную ошибку и наносят себе ущерб, ограничивая использование доллара для некоторых стран. 24 февраля 2022 года, в день начала вооруженного конфликта на Украине, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ограничит для российского бизнеса возможность проводить операции в долларах и евро. При этом уже в 2018 году правительство России обсуждало план по дедолларизации экономики.

Подробнее — в публикации приложения «Деньги» «Россия поставила на юань».

Эрдни Кагалтынов

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