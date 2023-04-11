Перевозки пассажиров «Аэрофлотом» за март увеличились на 50% год к году

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в марте текущего года увеличился на 50,3% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 3,3 млн человек, следует из операционных результатов группы. На внутренних линиях было перевезено 2,6 млн пассажиров, что на 30,5% больше, чем в марте прошлого года, на международных — 683 тыс. пассажиров.

По результатам прошедшего месяца пассажирооборот «Аэрофлота» составил 8,5 млн человек, по сравнению с мартом прошлого года показатель вырос на 62,8%. 2,9 млн пассажиров было перевезено на международных линиях, 5,6 млн — на внутренних. Всего с января по март пассажирооборот составил 24,4 млн человек.

В марте группа «Аэрофлот» совершила 22 254 рейса, это на 35,6% превышает показатели того же месяца в 2022 году. На внутренних направлениях численность рейсов составила 17 796, на международных — 4459. Также в компании отметили, что процент занятости пассажирских кресел увеличился на 6,8 п. п. и составил 86,3%, на внутренних линиях — 89,1%, (+8,6 п. п.), на международных — на 81,2% (+7,5 п. п.).

В феврале 2022 года группа «Аэрофлот» перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 0,9 млн меньше, чем в феврале 2019 года. Сам «Аэрофлот» нарастил пассажиропоток на 21% к февралю 2022 года, до почти 1,5 млн человек, отставание от февраля 2019 года — 40%. В марте 2022 года из-за начала спецоперации были ограничены полеты на юг страны. Также из-за санкций были ограничены международные перелеты.

Подробнее о результатах российских авиакомпаний за февраль — в материале «Ъ» «Авиапассажиры сравняли счет».

Милена Костерева