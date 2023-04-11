Издание Politico узнало причины отсрочки американского ленд-лиза для Украины

Администрация США пока не поставляет вооружения Украине по программе ленд-лиза, так как пока «не обнулила» запас собственных денежных средств, предусмотренных на такие поставки, сообщает Politico со ссылкой на источники. Один из них не исключил, что механизм ленд-лиза используют в будущем.

«Мы уделяем первоочередное внимание помощи (украинцам) в области безопасности, за которую им не придется нам платить»,— сказал изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации США. Он добавил, что администрация США, «безусловно, готова» прибегнуть к ленд-лизу в будущем.

В частности, прибегнуть к этому механизму могут, если Республиканская партия прекратит поддерживать отправку оружия Украине, уточняет Politico. В этом случае «имеет смысл использовать ленд-лиз, чтобы обойти законодательную блокировку поставок» вооружений, пояснил помощник одного из конгрессменов-демократов.

Термин «ленд-лиз» ранее употреблялся только применительно к поставкам вооружений во времена Второй мировой войны. Акт о ленд-лизе подписал президент США Франклин Делано Рузвельт 11 марта 1941 года. Документ предоставлял главе Белого дома полномочия без предварительной оплаты оказывать помощь (в частности, передавать в аренду вооружение, продовольствие и стратегическое сырье) любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США.

Сенаторы США представили законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу в январе 2022 года. В апреле инициативу одобрили Сенат и Палата представителей. Президент США Джо Байден подписал этот закон 9 мая. В том же месяце The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи от США. С начала российской военной операции Вашингтон выделил на вооружения Киеву в общей сложности около $35 млрд. В конце марта 2023-го власти США говорили, что пока не поставляют Украине оружие по ленд-лизу.

Лаура Кеффер