В постпредстве РФ при ООН оценили вероятность продления зерновой сделки в 50%

Шанс продления зерновой сделки составляет «50 на 50», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он выразил недовольство реализацией части сделки по вывозу российской сельхозпродукции и удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой — по вывозу украинского зерна — все понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание»,— сказал господин Полянский «Известиям».

Дипломат считает, что часть сделки, связанная с российским продовольствием и удобрениями, «остается в тени». По его словам, все заканчивается тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш и его сотрудники «демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили».

Зерновую сделку Россия и Украина совместно с Турцией и ООН согласовали летом 2022 года. Соглашение предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции. По мнению Москвы, препятствия на пути экспорта российской продукции сохраняются и ужесточаются. Если прогресса в этом вопросе не будет, РФ задумается о целесообразности зерновой сделки, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Леонид Уварчев