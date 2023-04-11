Замглавы Минфина США считает, что ужесточение санкций может быть эффективнее новых

США изучают, как можно ужесточить действующие санкции против России и закрыть возможности для их обхода, сообщил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо. По его мнению, такие меры могут быть эффективнее новых ограничений.

«Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые санкции. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем ужесточение того, что вы уже применяете»,— сказал господин Шамбо в Брукингском институте. Трансляция семинара велась в YouTube.

Замминистра считает, что в любых ограничениях появляются «дыры» и нужно это пресекать. По его мнению, существующие санкции уже оказали «серьезное влияние на Россию». Так, как отмечает господин Шамбо, Москве приходится покупать технологии для военной техники «у менее надежных поставщиков». Также у России снижены доходы от продажи энергоресурсов.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе продлил на год антироссийские санкции, введенные за ввод войск на Украину. Вашингтон после начала военной операции заморозил валютные резервы РФ и ввел ограничения против множества российских граждан и организаций, в частности против президента РФ Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Сколько лиц попали под ограничения стран Запада — в материале «Ъ» «Санкции набирают ход».

Леонид Уварчев