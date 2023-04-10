Нетаньяху рассказал об израильских ударах по иранским объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые сообщил, что израильские военные нанесли удары по иранским и сирийским объектам на территории Сирии. Это было сделано в ответ на недавний обстрел со стороны арабской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«В Сирии мы атаковали иранские цели и цели сирийского правительства. Режим Асада хорошо знает, что та цена, которую они заплатили,— это всего лишь начало. Если они продолжат позволять обстреливать Израиль ракетами, режим Асада очень серьезно поплатится за это»,— сказал господин Нетаньяху журналистам в понедельник.

По его словам, Израиль не стремится к эскалации напряженности, но в случае необходимости готов «к очень мощным действиям на всех фронтах» против любого противника.

Напомним, на прошлой неделе территория Израиля была обстреляна практически одновременно с территории сектора Газа, Ливана и Сирии. Ответственность за удары из Газы и Ливана Израиль возложил на палестинское движение «Хамас», атаковав его инфраструктуру. Что касается Сирии, то первоначально сообщалось, что ответственность за обстрелы Израиля взяла на себя созданная в Сирии преимущественно из живущих там палестинцев группировка «Бригада аль-Кудс», однако в воскресенье ее представители заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что в ответ на удары из Сирии атаковала пусковые установки, из которых велся обстрел, а также военный комплекс Четвертой дивизии сирийских вооруженных сил в районе Дамаска под командованием брата президента Сирии Махера Асада. Про иранские объекты ранее не упоминалось.

О ситуации с безопасностью в стране читайте в материале «Израиль поджигают со всех сторон».

Марианна Беленькая