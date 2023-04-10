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Коммерсантъ FM
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22-й тур

«Оренбург»—«Ростов» 2:2

Мансилья, 14; Обухов, 22 — Голенков, 80; Осипенко, 89.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 17 3 2 57:11 54

2. «Ростов» 13 6 3 40:30 45

3. «Спартак» 12 6 4 48:27 42

4. ЦСКА 12 5 5 40:20 41

5. «Ахмат» 11 3 8 33:29 36

6. «Динамо» 10 6 6 39:29 36

7. «Краснодар» 10 5 7 47:36 35

8. «Оренбург» 10 3 9 43:43 33

9. «Сочи» 9 4 9 32:41 31

10. «Урал» 7 4 11 24:35 25

11. «Локомотив» 7 4 11 32:39 25

12. «Крылья Советов» 6 6 10 23:33 24

13. «Нижний Новгород» 5 4 13 24:44 19

14. «Факел» 2 11 9 27:41 17

15. «Химки» 3 4 15 19:50 13

16. «Торпедо» 3 4 15 15:35 13

  • Газета «Коммерсантъ» №62 от 11.04.2023, стр. 12

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