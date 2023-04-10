«Оренбург»—«Ростов» 2:2
Мансилья, 14; Обухов, 22 — Голенков, 80; Осипенко, 89.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 17 3 2 57:11 54
2. «Ростов» 13 6 3 40:30 45
3. «Спартак» 12 6 4 48:27 42
4. ЦСКА 12 5 5 40:20 41
5. «Ахмат» 11 3 8 33:29 36
6. «Динамо» 10 6 6 39:29 36
7. «Краснодар» 10 5 7 47:36 35
8. «Оренбург» 10 3 9 43:43 33
9. «Сочи» 9 4 9 32:41 31
10. «Урал» 7 4 11 24:35 25
11. «Локомотив» 7 4 11 32:39 25
12. «Крылья Советов» 6 6 10 23:33 24
13. «Нижний Новгород» 5 4 13 24:44 19
14. «Факел» 2 11 9 27:41 17
15. «Химки» 3 4 15 19:50 13
16. «Торпедо» 3 4 15 15:35 13