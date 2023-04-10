Футбольный клуб «Ессентуки» могут распустить после крупного поражения с разницей в 15 голов

В Telegram-канале «Второй дивизион / Вторая Лига» со ссылкой на «Матч ТВ» сообщается, что «Ессентуки» в ближайшее время могут снять с розыгрыша турнира. Это решение руководство Российского футбольного союза и Второй лиги может принять после матча ессентукской команды с клубом «Форте» из Таганрога. Соревнование закончилось со счетом 0:15, и его называют самым крупным поражением в истории отечественного футбола.

На официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте»итоги матча сопровождает запись: «Сегодня не наш день!»

В обсуждении случившегося один из участников сообщает, что, по его информации, команда фактически распущена, «прекращено питание и проживание для игроков», а один из 12 футболистов, находившихся в Таганроге, «уже едет в поезде домой». «Лицензионный комитет РФС дал "Ессентукам" время на апелляцию, но клуб ее подавать не будет. Как сообщал еще месяц назад, андердог южной группы 2Д подозревается в подлоге игроков. Помимо того, у "курортников" куча неоплаченных штрафов»,— написал пользователь Антон Фадеев.

Источник «Ъ» подтвердил, что в настоящий момент речь идет о роспуске команды, в том числе из-за накопившихся штрафов на сумму более 250 тыс. руб. По информации источника, у команды большие проблемы с долгами и, возможно, футболистов уже лишили довольствия.

Официальной реакции руководства клуба в связи с поражением команды и отзывом лицензии пока нет. На сайте «Ессентуков» последняя новость размещена в феврале 2023 года, а указанный там же телефон отключен.

Александра Ларинцева, Пятигорск