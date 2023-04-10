Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футбольный клуб «Ессентуки» могут распустить после крупного поражения с разницей в 15 голов

В Telegram-канале «Второй дивизион / Вторая Лига» со ссылкой на «Матч ТВ» сообщается, что «Ессентуки» в ближайшее время могут снять с розыгрыша турнира. Это решение руководство Российского футбольного союза и Второй лиги может принять после матча ессентукской команды с клубом «Форте» из Таганрога. Соревнование закончилось со счетом 0:15, и его называют самым крупным поражением в истории отечественного футбола.

На официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте»итоги матча сопровождает запись: «Сегодня не наш день!»

В обсуждении случившегося один из участников сообщает, что, по его информации, команда фактически распущена, «прекращено питание и проживание для игроков», а один из 12 футболистов, находившихся в Таганроге, «уже едет в поезде домой». «Лицензионный комитет РФС дал "Ессентукам" время на апелляцию, но клуб ее подавать не будет. Как сообщал еще месяц назад, андердог южной группы 2Д подозревается в подлоге игроков. Помимо того, у "курортников" куча неоплаченных штрафов»,— написал пользователь Антон Фадеев.

Источник «Ъ» подтвердил, что в настоящий момент речь идет о роспуске команды, в том числе из-за накопившихся штрафов на сумму более 250 тыс. руб. По информации источника, у команды большие проблемы с долгами и, возможно, футболистов уже лишили довольствия.

Официальной реакции руководства клуба в связи с поражением команды и отзывом лицензии пока нет. На сайте «Ессентуков» последняя новость размещена в феврале 2023 года, а указанный там же телефон отключен.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...