РЖД отчиталась о небольшом росте экспортных погрузок в порты в I квартале

За первый квартал 2023 года погрузка экспортных грузов в порты на сети ОАО РЖД выросла на 3,9% (до 86,2 млн тонн) к аналогичному периоду 2022 года, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Наиболее заметно выросли погрузки зерна (в 2,2 раза, до 3,3 млн тонн), химикатов и соды (в 1,4 раза, до 540,7 тыс. тонн) и угля (+12,7%, до 47,6 млн тонн). Положительную динамику экспортных погрузок отметили при перевозках в гавани Северо-Запада и Дальнего Востока.

По обоим направлениям заметно выросли перевозки угля. По направлению в адрес портов юга — зерна, химикатов и удобрений.

Ключевым образующим элементом экспортного грузопотока РЖД стал уголь (55,3%). Далее следуют нефтяные грузы (22,1%), удобрения (5,9%), черные металлы (4,9%), зерно (3,9%) и руды (1,5%).

Погрузки на сетях ОАО РЖД растут второй месяц подряд, но по-прежнему не достигают уровня марта 2021 года (кроме угля). На этом фоне заметно сокращается погрузка лесных грузов (20–30% от тех же периодов прошлых лет).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Уголь объехал лес».