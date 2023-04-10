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Коммерсантъ FM
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Три последние АЭС в Германии закроют на этой неделе, несмотря на мнение населения

33% немцев считают, что оставшиеся в стране три атомные электростанции должны продолжать работу в течение неопределенного срока, еще 32% высказались за продолжение их работы на ограниченное время. Это результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу DPA и опубликованного в понедельник немецкими СМИ. Только 26% опрошенных высказались за остановку работы АЭС.

Опрос, в котором приняли участие 2 тыс. респондентов, прошел незадолго до прекращения работы последних трех АЭС в Германии — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Их должны остановить уже в эту субботу. Изначально прекращение их работы было запланировано на конец 2022 года. Однако в октябре прошлого года власти Германии решили продлить их работу до весны. Такое решение было принято в условиях перебоев с поставками газа из России. Как заявил сегодня министр экономики Германии Роберт Хабек, «энергетическая безопасность Германии была обеспечена этой трудной зимой и будет обеспечена в дальнейшем» — по его мнению, для этого не нужны АЭС.

Яна Рождественская

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